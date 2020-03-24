На Тернопільщині перевіряють ще одну підозру на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На території Тернопільської області перевіряють ще одну підозру на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
Зазначається, що Тернопільщині зареєстровано ще одну підозру на коронавірус.
Додамо, що станом на 24 березня на території Тернопільської області було зареєстровано 35 підозр захворювання на коронавірус, з них: 2 випадки лабораторно підтвердилися, 3 залишаються під підозрою та 30 підозр спростовано.
Нагадаємо, на Тернопільщині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19. Обидвоє чоловіків захворіли одночасно.