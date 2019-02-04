В Тернопольской области между прихожанами произошел конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В селе Гнездичное Збаражского района вблизи местной церкви возник спор между жителями села на религиозной почве, которая переросла в потасовку. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции
Тернопольской области.
"В начале января на собрании 70% жителей села Гнездичное проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Люди договорились в будущем о поочередном проведении служб в местном храме. Условия договора придерживались две недели. Однако в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласования времени проведения богослужений между ними возникло недоразумение", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, на месте инцидента правоохранители принимали меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации и выполняли свои обязанности в соответствии с законодательством. Приминения силы со стороны полиции не было.
"Отдельные граждане одной из конфликтующих сторон, при поддержке привезенных неместных сторонников, начали толкотню с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение. В результате произошла толковня", - сообщили в полиции.
После инцидента один человек обратился к медикам с болями в голове. Медработники оказали ему помощь.
Сведения по данному событию было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК - хулиганство. Однако после установления тяжести телесных повреждений одного из участников инцидента, на основании информации, предоставленной полиции - медиками, следователи переквалифицировали событие по статье 125 УК.
Напомним, УПЦ МП заявляет о избиении настоятеля храма в драке возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района в Тернопольсокй области.