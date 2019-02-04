На Тернопільщині між парафіянами стався конфлікт

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. В селі Гніздичне Збаразького району поблизу місцевої церкви виникла суперечка між жителями села на релігійному підґрунті, яка переросла у штовханину. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції
Тернопільської області.

"На початку січня під час зборів 70% жителів села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України. Люди домовилися в майбутньому про почергове проведення відправ у місцевому храмі. Умов договору дотримувалися два тижні. Проте у неділю, 3 лютого, через неузгодження часу проведення богослужінь між ними виникло непорозуміння", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, на місці інциденту правоохоронці вживали заходи, аби не допустити подальшого загострення ситуації та виконували свої обов’язки згідно із законодавством. Жодного застосування сили з боку поліції не було.

"Окремі громадяни однієї з конфліктуючих сторін, за підтримки привезених немісцевих прихильників, почали шарпанину з представниками правоохоронних органів, намагаючись увійти до культової споруди. Внаслідок чого відбулася шарпанина", - повідомили у поліції.

Після інциденту одна людина звернулась до медиків із скаргами у болі в голові. Медпрацівники надали йому допомогу.

Відомості за даною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ККУ – хуліганство. Проте після встановлення тяжкості тілесних ушкоджень одного з учасників інциденту, на підставі інформації, наданої поліції - медиками, слідчі перекваліфікували подію за статтею 125 ККУ.

Нагадаємо, УПЦ МП заявляє про побиття настоятеля храму в бійці біля Свято-Преображенського храму  в селі Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині.

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