В Тернопольской области мужчину зарезали в собственном доме

Происшествие произошло в селе Городница Гусятинского района. Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили в его частном доме. На теле мужчины обнаружено колотую рану в области грудной клетки, а также шеи.

По предварительной информации из дома ничего не пропало.



Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойного направлено на экспертизу.



Как сообщал УНН, в Моршине молния убила женщину.



Напомним, в Харьковскрой области молния убила рыбака.