В Тернопольской области мужчину зарезали в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Тернопольской области мужчину зарезали в собственном доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в селе Городница Гусятинского района. Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили в его частном доме. На теле мужчины обнаружено колотую рану в области грудной клетки, а также шеи.
По предварительной информации из дома ничего не пропало.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойного направлено на экспертизу.
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