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На Тернопільщині чоловіка зарізали у власному будинку

На Тернопільщині чоловіка зарізали у власному будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. В Тернопільській області чоловіка зарізали у власному будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася в селі Городниця Гусятинського району. Тіло чоловіка 1975 року народження виявили у його приватному будинку. На тілі чоловіка виявлено колоту рану в області грудної клітини, а також шиї.

За попередньою інформацією з будинку нічого не зникло.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тіло покійного направлене на експертизу.

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