На Тернопільщині чоловіка зарізали у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Тернопільській області чоловіка зарізали у власному будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в селі Городниця Гусятинського району. Тіло чоловіка 1975 року народження виявили у його приватному будинку. На тілі чоловіка виявлено колоту рану в області грудної клітини, а також шиї.
За попередньою інформацією з будинку нічого не зникло.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тіло покійного направлене на експертизу.
Як повідомляв УНН, у Моршині блискавка вбила жінку.
Нагадаємо, на Харківщині блискавка вбила рибалку.