В Тернопольской области 14 человек проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ МОЗ Украины".
Так, по состоянию на 10:00 26 марта в Тернопольской области зарегистрировано 14 новых случаев подозрений на коронавирус. 12 случаев - остаются под подозрением.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Тернопольской области достигло 15 человек, из них 1 случай - летальный.
Как сообщалось в УНН, человек с Тернопольской области, который умер из-за коронавируса, обратился в больницу не сразу, а до этого - занимался самолечением.