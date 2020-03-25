Займався самолікуванням: з’явились деталі щодо смерті чоловіка через COVID-19 на Тернопільщині

КИЇВ. 25 березня. УНН. Чоловік з Тернопільщини, який помер через коронавірус, звернувся до лікарні не одразу, а до цього – займався самолікуванням. Про це розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.