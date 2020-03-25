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Займався самолікуванням: з’явились деталі щодо смерті чоловіка через COVID-19 на Тернопільщині

Займався самолікуванням: з’явились деталі щодо смерті чоловіка через COVID-19 на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Чоловік з Тернопільщини, який помер через коронавірус, звернувся до лікарні не одразу, а до цього – займався самолікуванням. Про це розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.

Так, у Тернопільській області підтверджено випадок смерті від COVID-19. В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер 68-річний мешканець села Ковалівка Монастириського району.

“Хворого госпіталізували до медичного закладу у важкому стані й одразу під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Медики оперативно вжили заходи для порятунку, адже лікарня забезпечена усім необхідним для надання допомоги хворим на COVID-19. На жаль, зберегти життя чоловіка не вдалося”, — зазначив Труш.

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Очільник області наголосив, що хворий не одразу звернувся за медичною допомогою і тривалий час займався самолікуванням вдома. Наразі встановлено усіх осіб, з якими контактував померлий. Вони частково пов’язані з першим хворим, у кого діагностували COVID-19.

Труш закликав жителів Тернопільщини зберігати спокій і не панікувати, адже область забезпечена усім необхідним: медичним обладнанням для обстеження та діагностики, тестами для виявлення COVID-19, а також деззасобами. Він підкреслив, що лікарні готові надавати допомогу хворим на коронавірус.

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“У нас достатня кількість тестів для ПЛР та для експрес-діагностики. При виявленні підозри на COVID-19 одразу встановлюється коло контактних осіб для визначення потенційної локалізації спалаху хвороби”, — підсумував Труш.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо про четверту смерть від коронавірусу в Україні. Так, у інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19.

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