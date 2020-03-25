Занимался самолечением: появились детали относительно смерти мужчины из-за COVID-19 в Тернопольской области

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мужчина из Тернопольской области, который умер из-за коронавируса, обратился в больницу не сразу, а до этого - занимался самолечением. Об этом рассказал председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.