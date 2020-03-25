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Занимался самолечением: появились детали относительно смерти мужчины из-за COVID-19 в Тернопольской области

Занимался самолечением: появились детали относительно смерти мужчины из-за COVID-19 в Тернопольской области

Киев  •  УНН

 • 17941 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мужчина из Тернопольской области, который умер из-за коронавируса, обратился в больницу не сразу, а до этого - занимался самолечением. Об этом рассказал председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Так, в Тернопольской области подтвержден случай смерти от COVID-19. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.

"Больного госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оперативно приняли меры для спасения, ведь больница обеспечена всем необходимым для оказания помощи больным COVID-19. К сожалению, сохранить жизнь мужчины не удалось", - отметил Труш.

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Глава области отметил, что больной не сразу обратился за медицинской помощью и длительное время занимался самолечением дома. Установлено всех лиц, с которыми контактировал умерший. Они частично связаны с первым больным, у кого диагностировали COVID-19.

Труш призвал жителей Тернопольской области сохранять спокойствие и не паниковать, ведь область обеспечена всем необходимым: медицинским оборудованием для обследования и диагностики, тестами для выявления COVID-19, а также дезсредствами. Он подчеркнул, что больницы готовы оказывать помощь больным коронавирусом.

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"У нас достаточное количество тестов для ПЦР и для экспресс-диагностики. При обнаружении подозрения на COVID-19 сразу устанавливается круг контактных лиц для определения потенциальной локализации вспышки болезни", - подытожил Труш.

Напомним, 25 марта стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.

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