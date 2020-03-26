На Тернопільщині 14 осіб перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
Так, станом на 10:00 26 березня у Тернопільській області зареєстровано 14 нових випадків підозр на коронавірус. 12 випадків - залишаються під підозрою.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Тернопільскій області сягнула 15 осіб, з них 1 випадок - летальний.
Як повідомлялося в УНН, чоловік з Тернопільщини, який помер через коронавірус, звернувся до лікарні не одразу, а до цього – займався самолікуванням.