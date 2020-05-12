На территории воинской части обнаружили застреленного солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На территории поста выездной охраны одной из воинских частей было обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает УНН.
"11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову", - говорится в сообщении.
В службе правопорядка сообщили, что на месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники полиции.
"11 мая в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается", - отметили в ВСП.
Как сообщал УНН, ранее на военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь.