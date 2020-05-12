На території військової частини виявили застреленого солдата

“11 травня близько 16:00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову”, — йдеться в повідомленні.

У службі правопорядку повідомили, що на місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники поліції.

“11 травня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває”, — зазначили у ВСП.

Як повідомляв УНН, раніше на військовому полігоні на Львівщині виявили тіло курсанта з вогнепальним пораненням у груди.