На территории сельсовета в Донецкой области взорвались гранаты
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. На территории Новоселидовского сельского совета в помещении предприятия по изготовлению строительных смесей найдены остатки трех гранат "РГД-5". Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГУНП Донецкой области.
Поврежден фасад. Пострадавших нет. Полиция проводит проверку.
"Сегодня в 8:20 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от заместителя директора одного из предприятий, который рассказал, что в результате взрыва гранаты был поврежден фасад помещения", - сообщили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперт. Полицейские обнаружили остатки трех гранат, по предварительной версии, похожих на "РГД-5".
Проводятся следственные действия, правоохранители проверяют все версии совершения правонарушения. Предварительно факт квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, в ночь на 3 апреля в с.Знаменовка Новомосковского района возле кафе, расположенного на центральной улице поселка, молодой человек бросил на землю гранату.