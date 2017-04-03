На території сільради на Донеччині вибухнули гранати
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. На території Новоселідовської сільської ради в приміщенні підприємства з виготовлення будівельних сумішей знайдені залишки трьох гранат “РГД-5”. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Пошкоджено фасад. Постраждалих немає. Поліція проводить перевірку.
"Сьогодні о 8:20 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від заступника директора одного з підприємств, який розповів, що в результаті вибуху гранати був пошкоджений фасад приміщення", - повідомили в поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група та експерт. Поліцейські виявили залишки трьох гранат, за попередньою версією, схожих на “РГД-5”.
Проводяться слідчі дії, правоохоронці перевіряють усі версії вчинення правопорушення. Попередньо факт кваліфіковано за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, в ніч на 3 квітня в с.Знаменівка Новомосковського району біля кафе, розташованого на центральній вулиці селища, молодий чоловік кинув на землю гранату.