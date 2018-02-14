На территории ОРДО для восстановления мобильной связи следует починить 17 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске выразила требование предоставить гарантии безопасности для восстановления 17 объектов по обеспечению мобильной связи на территории ОРДО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
“Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. Всего необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не отремонтирован из-за отсутствия режима тишины”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики не согласовали заявку на восстановление мобильной связи на Донбассе.