На території ОРДО слід відремонтувати 17 об'єктів для відновлення мобільного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська сторона під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську висловила вимогу надати гарантії безпеки для відновлення 17 об'єктів із забезпечення мобільного зв'язку на території ОРДО. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
“Українська сторона вимагає гарантій безпеки для відновлення мобільного зв’язку на території ОРДО. Загалом необхідно полагодити 17 об’єктів, проте поки що жоден з приладів не полагоджено через відсутність режиму тиші”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики не погодили заявку на відновлення мобільного зв'язку на Донбасі.