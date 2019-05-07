На территории оккупированной Луганской области зафиксированы "Грады" и танки - СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала системы залпового огня "Град", гаубицы, танки и ЗРК за пределами мест отвода вооружения на оккупированных территориях Луганской области и в самом Луганске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.
Представителями СММ при помощи мини-БПЛА 3 мая были зафиксированы "7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне близ н. П. Миусинск (62 км юго-западнее Луганская) и 8 РСЗО (БМ-21) у н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска)", - говорится в сообщении.
В частности, 3 мая "на полигоне у Миусинская за пределами выделенных мест хранения вооружения 3 мая мини-БПЛА СММ зафиксировал 12 танков (Т-64), семь самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и три зенитные ракетные комплексы (9К35)".
В то же день представители СММ зафиксировали "2 танка (Т-64), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 1 самоходную гаубицу (2С1), а также ствол и башню самоходной артиллерийской пушки (2С9 "Нона-С", 120 мм), которые устанавливали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), и 17 буксируемых гаубиц (2А65 - 9 ед., 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм - 8 ед.) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска)".
На следующий день, 4 мая, наблюдателями были зафиксированы "пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 "Мста-Б" 152 мм), пять РСЗО (БМ-21), пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и два противотанковые ракетные комплексы (9К111 "Фагот", 120 мм) в центре Луганска".
Напомним, на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали зенитные ракетные комплексы, а также самоходные гаубицы.