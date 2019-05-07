На території окупованої Луганщини зафіксовано "Гради" та танки - СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню "Град", гаубиці, танки та ЗРК за межами місць відведення озброєння на окупованих територіях Луганської області та у самому Луганську. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.
Представниками СММ з міні-БПЛА 3 травня були зафіксовані "7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 „Град“, 122 мм) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); та 8 РСЗВ (БМ-21) біля н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська)”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, 3 травня “на полігоні біля Міусинська за межами виділених місць зберігання озброєння 3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував 12 танків (Т-64), сім самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і три зенітні ракетні комплекси (9К35)”.
У той самий день представники СММ зафіксували “2 танки (Т-64), 3 протитанкові гармати (МТ-12 „Рапіра“, 100 мм), 1 самохідну гаубицю (2С1), а також ствол і башту самохідної артилерійської гармати (2С9 „Нона-С“, 120 мм), які встановлювали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), і 17 буксируваних гаубиць (2А65 — 9 од., 2A36 „Гіацинт-Б“, 152 мм — 8 од.) поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)”.
Наступного дня, 4 травня, спостерігачами були зафіксовані “пʼять танків (Т-72), пʼять самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), десять буксируваних гаубиць (Д-30 — пʼять одиниць і стільки ж 2А65 „Мста-Б“, 152 мм), пʼять РСЗВ (БМ-21), пʼять зенітних ракетних комплексів (9К35 „Стріла-10“) і два протитанкові ракетні комплекси (9К111 „Фагот“, 120 мм) у центрі Луганська”.
Нагадаємо, на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ” спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували зенітні ракетні комплекси, а також самохідні гаубиці.