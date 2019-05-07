На території окупованої Луганщини зафіксовано "Гради" та танки - СММ ОБСЄ

КИЇВ. 7 травня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню "Град", гаубиці, танки та ЗРК за межами місць відведення озброєння на окупованих територіях Луганської області та у самому Луганську. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.