На территории Одесского НПЗ горела сера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода горела сера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Детали
Пожар возник 16 октября. Спасатели получили сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода распространяется едкий запах дыма. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, что составляет 400 кв. м.
Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.
Добавим
В прошлом году на территории этого же завода горела трансформаторная подстанция.