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На территории Одесского НПЗ горела сера

На территории Одесского НПЗ горела сера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода горела сера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Детали

Пожар возник 16 октября. Спасатели получили сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода распространяется едкий запах дыма. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, что составляет 400 кв. м.

Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.

Добавим

В прошлом году на территории этого же завода горела трансформаторная подстанция.

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