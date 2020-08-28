На території Одеського НПЗ сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Одесі сталася пожежа на території непрацюючого нафтопереробного заводу. Рятувальники її ліквідували, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.
“28 серпня о 00:12 до Служби порятунку "101“ надійшло повідомлення про загоряння трансформаторної підстанції на території заводу за адресою: місто Одеса, вул. Шкодова гора, 1”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що відбулося загорання сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції.
“О 00:48 загорання сухої трави ліквідовано на площі 500 кв. м та о 1:00 оголошено відбій підвищеному рангу виклику. О 2:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ та знеструмлення підстанції, горіння у приміщені не виявлено, проведено роботи по випуску диму та охолодженню приміщення. Загиблих та постраждалих немає”, — додали в ДСНС.
Додамо, місцеві ЗМІ повідомляли про вибух на території заводу, утім у ДСНС про це не повідомили.
Нагадаємо, на думку експертів, в Україні лісові пожежі стають масштабними через неправильну тактику їх гасіння, оскільки в навчальних закладах Держслужби з надзвичайних ситуацій мало часу приділяється відповідному навчанню.