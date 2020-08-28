На территории Одесского НПЗ произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе произошел пожар на территории неработающего нефтеперерабатывающего завода. Спасатели его ликвидировали, в результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
"28 августа в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода по адресу: Одесса, ул. Шкодова гора, 1", - говорится в сообщении.
Установлено, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными очагами и помещения трансформаторной подстанции.
"В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 кв. м и в 1:00 объявлено отбой повышенному рангу вызова. В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточивании подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Добавим, местные СМИ сообщали о взрыве на территории завода, впрочем в ГСЧС об этом не сообщили.
Напомним, по мнению экспертов, в Украине лесные пожары становятся масштабными из-за неправильной тактики их тушения, так как в учебных заведениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям мало времени уделяется соответствующему обучению.