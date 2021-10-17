На території Одеського НПЗ горіла сірка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу горіла сірка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Одеській області.
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Пожежа виникла 16 жовтня. Рятувальники отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку і не допустили розповсюдження вогню на всю площу хімічної речовини, що становить 400 кв. м.
Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.
Додамо
Минулого року на території цього ж заводу горіла трансформаторна підстанція.