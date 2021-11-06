На территории металлургического завода в Днепре произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 Ноября. УНН. В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цеху металлургического завода компании “Евраз-ДМЗ”. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Детали
6 ноября в 10:40 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: город Днепр, Новокодацкий район, улица Ударников на территории ПАО “Евраз-ДМЗ” им. Петровского.
“На место происшествия направлены дежурные отделения 2-й, 3-й, 4-й и 5-й государственных пожарно-спасательных частей областного центра. Прибыв на место происшествия чрезвычайники установили, что произошло возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторного цеха по изготовлению стали. Огнем повреждены силовые электрические кабели длиной 30 метров погонных в металлическом коробе”, — указано в сообщении.
Погибших и пострадавших нету. Технологический процесс временно приостановлен.
Пожар локализован в 12:10 и полностью ликвидирован в 13:33.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. К ликвидации пожара привлечены 29 человек личного состава и 9 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.