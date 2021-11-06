На території металургійного заводу у Дніпрі сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Дніпрі сталася пожежа в киснево-конвекторному цеху металургійного заводу компанії “Євраз-ДМЗ”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
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6 листопада о 10:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників на території ПАТ “Євраз-ДМЗ” ім. Петровського.
“На місце події направлено чергові відділення 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Прибувши на місце події надзвичайники встановили, що сталося займання силових кабелів у киснево-конвекторному цеху із виготовлення сталі. Вогнем пошкоджено силові електричні кабелі довжиною 30 метрів погонних в металевому коробі”, — вказано у повідомленні.
Загиблих та постраждалих немає. Технологічний процес тимчасово призупинено.
Пожежу локалізовано о 12:10 та повністю ліквідовано о 13:33.
Причина пожежі — встановлюється правоохоронними органами. До ліквідації пожежі залучено 29 осіб особового складу та 9 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.