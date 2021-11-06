На території металургійного заводу у Дніпрі сталася пожежа

Деталі

6 листопада о 10:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася за адресою: місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників на території ПАТ “Євраз-ДМЗ” ім. Петровського.

“На місце події направлено чергові відділення 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Прибувши на місце події надзвичайники встановили, що сталося займання силових кабелів у киснево-конвекторному цеху із виготовлення сталі. Вогнем пошкоджено силові електричні кабелі довжиною 30 метрів погонних в металевому коробі”, — вказано у повідомленні.

Загиблих та постраждалих немає. Технологічний процес тимчасово призупинено.

Пожежу локалізовано о 12:10 та повністю ліквідовано о 13:33.

Причина пожежі — встановлюється правоохоронними органами. До ліквідації пожежі залучено 29 осіб особового складу та 9 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.