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На территории арсенала в Балаклее взрываются неутилизированные боеприпасы

Киев • УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На технической территории военного арсенала в Балаклее из-за возгорания травы происходят одиночные взрывы неутилизированных боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Балаклейской районной государственной администрации, передает УНН.

На территории арсенала в Балаклее взрываются неутилизированные боеприпасы

"Из-за возгорания сухой травы, происходят одиночные взрывы неутилизированных боеприпасов, находящихся на технической территории военного арсенала", - говорится в сообщении.

По информации райгосадминистрации, проводится эвакуация населения ул. Арсенальная и части поселка Нефтяников.

В администрации призвали сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее, в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, что не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

Это уже не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Вследствии чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объектов. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

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