На території арсеналу у Балаклії вибухають неутилізовані боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На технічній території військового арсеналу у Балаклії через загоряння трави відбуваються поодинокі вибухи не утилізованих боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні Балаклійської районної державної адміністрації, передає УНН.
“Через загорання сухої трави, відбуваються поодинокі вибухи не утилізованих боєприпасів, які знаходяться на технічній території військового арсеналу”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією райдержадміністрації, наразі проводиться евакуація населення вул. Арсенальна та частини селища Нафтовиків.
В адміністрації закликали зберігати спокій та не піддаватися панічним настроям.
Нагадаємо, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.