Справочные данные относительно чрезвычайной ситуации под Ичней

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Согласно утвержденному Премьер-министром Украины Плану пиротехническими подразделениями ДСНС продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины.

Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 34 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой.

Изъято 6 тыс. 936 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 283), отработано 276 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - 6).

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 561 человек и 133 ед. техники, в том числе от ДСНС - 258 человек и 81 ед. техники.

Координацию привлеченных сил и средств, оказание помощи населению осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ДСНС Украины.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

Украинские Национальные Новости

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