Довідкові дані щодо надзвичайної ситуації під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Відповідно до затвердженого Прем’єр-міністром України Плану піротехнічними підрозділами ДСНС продовжується очищення прилеглої до арсеналу території поблизу смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області, інформує УНН із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 34 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової.
Вилучено 6 тис. 936 вибухонебезпечних предметів (за добу — 1 тис. 283), відпрацьовано 276 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу — 6).
В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю 561 особа та 133 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 258 осіб та 81 од. техніки.
Координацію залучених сил і засобів, надання допомоги населенню здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.