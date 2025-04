На теннисном турнире Australian Open запретили флаги рф и беларуси

Цитата

«Флаги из россии и беларуси запрещены на территории Australian Open. Наша начальная политика заключалась в том, что болельщики могли приносить их, но не могли их использовать. (…) Вчера у нас произошел инцидент, когда у корта был размещен флаг. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим сотрудничать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для того, чтобы получать удовольствие от тенниса», – говорится в заявлении Tennis Australia.

Детали

16 января на Australian Open болельщики демонстрировали российский флаг во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль с россиянкой Камиллой Рахимовой.

После инцидента посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко опубликовал в Twitter фото, на котором изображен российский флаг, висящий у корта, где Екатерина Байндль играла свой матч первого раунда.

«Решительно осуждаю публичное демонстрирование российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику “нейтрального флага”», — написал он в Twitter.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF

— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Напомним

Вторая “ракетка” Украины Марта Костюк преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.