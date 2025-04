На тенісному турнірі Australian Open заборонили прапори рф та білорусі

Цитата

«Прапори з росії та білорусі заборонені на території Australian Open. Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити їх, але не могли використовувати їх. (...) Вчора у нас стався інцидент, коли біля корту був розміщений прапор. Заборона набуває чинності негайно. Ми продовжимо співпрацювати з гравцями та нашими вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом», – йдеться в заяві Tennis Australia.

Деталі

16 січня на Australian Open вболівальники демонстрували російський прапор під час матчу української тенісистки Катерини Байндль із росіянкою Каміллою Рахімовою.

Після інциденту посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко опублікував у Twitter фото, на якому зображено російський прапор, що висить біля корту, де Катерина Байндль грала свій матч першого раунду.

«Рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику “нейтрального прапора”», — написав він у Twitter.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF

— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Нагадаємо

Друга “ракетка” України Марта Костюк подолала перше коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні.