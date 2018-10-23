На Тайване произошло мощное землетрясение

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 41456 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112837 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120874 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160027 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150038 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139179 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129687 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176124 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На Тайване произошло мощное землетрясение

На Тайване произошло мощное землетрясение

Киев  •  УНН

 • 9323 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

"На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.0. О пострадавших или повреждениях не сообщается", - говорится в сообщении.

Очевидец в комментарии Reuters отметил, что землетрясение всколыхнуло здания столицы Тайбэй.

Землетрясение имело глубину 31 км (19 миль).

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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.

Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Азовском море произошло землетрясение

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