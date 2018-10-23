На Тайване произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
"На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.0. О пострадавших или повреждениях не сообщается", - говорится в сообщении.
Очевидец в комментарии Reuters отметил, что землетрясение всколыхнуло здания столицы Тайбэй.
Землетрясение имело глубину 31 км (19 миль).
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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.
Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.
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