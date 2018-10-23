На Тайвані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Тайвані стався землетрус магнітудою 6.0. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
"На Тайвані стався землетрус магнітудою 6.0. Про постраждалих чи пошкодження не повідомляється", - сказано у повідомлені.
Очевидець у коментарі Reuters зазначив, що землетрус сколихнув будівлі столиці Тайбей.
Землетрус мав глибину 31 км (19 миль).
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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом.
Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.
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