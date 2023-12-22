На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.

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Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, украинские мужчины последние две недели чаще пересекают границу, возвращаясь в Украину, и оттока мужчин не наблюдается.

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Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба

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11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

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Итальянская партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром Малони предложила законопроект, предусматривающий наказание школ за запрет рождественских символов для сохранения культурных корней. Оппозиция критикует его как политизирующий религию.

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В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

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В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года