Украинские военные стойко держат оборону на наносят потерь россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили 15 единиц военной техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

На Таврическом направлении враг нанес 17 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 61 боевое столкновение и совершил 1056 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

По его словам, общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 528 человек.

Уничтожено 15 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 2 артсистемы, 2 БпЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники. Еще 14 единиц техники врага повреждены.

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