На танкере в России произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На танкере в порту российского города Махачкала произошел взрыв и пожар, есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Росморречфлота сообщает ТАСС, передает УНН.
ЧП произошло у причала номер четыре.
"Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщили в Росморречфлоте.
По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.
"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал представитель СК РФ.
Напомним, у побережья Гонконга взорвался нефтяной танкер.