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На танкері в Росії стався вибух

На танкері в Росії стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. На танкері у порту російського міста Махачкала стався вибух і пожежа, є постраждалі. Про це з посиланням на дані прес-служби Росморрічфлоту повідомляє ТАСС, передає УНН.

Надзвичайна подія сталася біля причалу номер чотири.

"Всього постраждали п'ятеро людей, двоє з них госпіталізовані, ведуться пошуки трьох осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що на місці події працюють екстрені служби, горить житлова частина танкера. "Пожежа поки не локалізована, співробітники МНС ведуть проливку", - повідомили в Росморрічфлоті.

За даними Південного слідчого управління на транспорті СК РФ, у результаті інциденту постраждали троє.

"Проводимо перевірку, троє постраждалих. У машинному відділенні стався хлопок з послідуючим горінням", - сказав представник СК РФ.

Нагадаємо, біля узбережжя Гонконгу вибухнув нафтовий танкер.

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