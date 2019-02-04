На танкерах в Черном море осталось пять очагов пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На танкерах "Маэстро" и "Канди" в Черном море зафиксировано в общей сложности пять очагов горения. Об этом сообщает УНН ссылаясь на ТАСС.
"Пожар продолжается. В общей сложности пять очагов (пожара- ред.) на двух судах", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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1 февраля, по данным Росморречфлота, спасатели фиксировали шесть очагов. Суда не удается потушить уже вторую неделю.
Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.
Как сообщал УНН, 25 января в Росморречфлоте заявили, что поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, была завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.