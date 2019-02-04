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На танкерах в Чорному морі залишилось п'ять осередків пожежі

На танкерах в Чорному морі залишилось п'ять осередків пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На танкерах "Маестро" і "Канді" в Чорному морі зафіксовано в цілому п'ять осередків горіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Пожежа триває. В цілому п'ять осередків (пожежі- ред.) на двох судах", - повідомили в прес-службі Росморречфлота.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія намагалася свідомо використовувати трагедію з танкерами в Чорному морі - Клімкін

1 лютого, за даними Росморречфлота, рятувальники фіксували шість вогнищ. Судна не вдається згасити вже другий тиждень.

Нагадаємо, пожежа на танкерах "Маестро" і "Канді", що належать турецькsq компанії, виникла 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - Індії. На борту "Маестро" перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

Як повідомляв УНН, 25 січня в Росморречфлот заявили, що пошукова операція в районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять два іноземні танкера, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.

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