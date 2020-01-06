На Сочельник в Херсонской области сбежал подозреваемый в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Херсонской области 6 января сбежал из-под домашнего ареста подозреваемый в убийстве 22-летнего херсонца, беглеца разыскивают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Полиция установила мужчину, который причастен к убийству 22-летнего херсонца. 26-летнему знакомому убитого полицией было объявлено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после решения суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста прокуратурой была подана апелляция в суд об изменении меры пресечения на более строгую. Состоялось 3 заседания суда, но подозреваемый на них не появлялся.
"Во время домашнего ареста полицией было одето мужчине электронное средство контроля, которое постоянно контролируется дежурной частью областного главка полиции. Сегодня с браслета поступил сигнал о нарушении его ношения. В течение пяти минут по месту жительства мужчины прибыла следственно-оперативная группа, которая не выявила его дома", - добавили в полиции.
Как указано, полиция объявила подозреваемого в розыск, в области созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции, предупреждены все наряды и патрули правоохранителей. Также ориентировано подразделения соседних областей и Государственная пограничная служба для предотвращения пересечения границы подозреваемым.
Напомним, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом. 6 января в прокуратуре Херсонской области состоялась встреча с представителями потерпевшей стороны в уголовном производстве по факту резонансоного убийства в Каховке.