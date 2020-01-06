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На Святвечір на Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві

На Святвечір на Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На Херсонщині 6 січня втік з-під домашнього арешту підозрюваний у вбивстві 22-річного херсонця, втікача розшукують. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Поліція встановила чоловіка, який причетний до вбивства 22-річного херсонця. 26-річному знайомому вбитого поліцією було оголошено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після оголошення рішення суду про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту прокуратурою було подано апеляцію до суду про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Відбулось 3 засідання суду, але підозрюваний на них не з’являвся.

"Під час домашнього арешту поліцією було одягнуто чоловікові електронний засіб контролю, який постійно контролюється черговою частиною обласного главку поліції. Сьогодні з браслета надійшов сигнал про порушення його носіння. Впродовж п’яти хвилин за місцем мешкання чоловіка прибула слідчо-оперативна група, яка не виявила його вдома", - додали у поліції.

Як вказано, поліція оголосила підозрюваного у розшук, в області створені пошукові групи з числа працівників поліції, попередженні всі наряди та патрулі правоохоронців. Також орієнтовано підрозділи сусідніх областей та Державна прикордонна служба для унеможливлення перетину кордону підозрюваним.

Нагадаємо, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином. 6 січня у прокуратурі Херсонської області відбулась зустріч з представниками потерпілої сторони у кримінальному провадженні за фактом резонансоного вбивства у Каховці.

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