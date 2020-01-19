На праздник Крещения Епифаний освятит воды Днепра в столичном Гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По случаю праздника Богоявления - Крещения Господня предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в воскресенье, 19 января, в 13:00 освятит воды Днепра в столичном Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господня. Об этом УНН сообщили в ПЦУ.
"По случаю большого праздника Богоявления - Крещения Господня, Предстоятель Православной Церкви Украины в воскресенье в 13:00 освятит воды Днепра в столичном Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господня (Броварской проспект, 5)", говорится в сообщении.
Напомним, для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.