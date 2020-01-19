На свято Хрещення Епіфаній освятить води Дніпра у столичному Гідропарку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. З нагоди свята Богоявлення – Хрещення Господнього предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у неділю, 19 січня, о 13:00 освятить води Дніпра у столичному Гідропарку, поруч з каплицею Хрещення Господнього. Про це УНН повідомили в ПЦУ.
"З нагоди великого свята Богоявлення – Хрещення Господнього, Предстоятель Православної Церкви України у неділю о 13:00 освятить води Дніпра у столичному Гідропарку, поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 16 локацій. На кожній із них з 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.