На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва

В течение 7 февраля российская армия 17 раз обстреляла территорию Сумской области. Зафиксировано 154 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.

Детали

Из минометов российские армейцы обстреляли Середино-Будскую общину (четыре взрыва).

По территории Белопольской общины осуществлен авиаудар (три взрыва), гранатометные обстрелы (113 взрывов) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Зафиксированы обстрелы из минометов (5 взрывов), обстрел FPV-дроном камикадзе (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и артобстрелы (17 взрывов) на территории Краснопольской громады.

В Великописаревской общине был обстрел FPV-дроном камикадзе.

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