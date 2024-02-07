На Сумщині за день зафіксували 154 вибухи
Київ • УНН
Російська армія обстріляла чотири населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 154 вибухи 7 лютого.
Упродовж 7 лютого російська армія 17 разів обстріляла територію Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади.Про це повідомили у військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
З мінометів російські армійці обстріляли Середино-Будську громаду (чотири вибухи).
По території Білопільської громади здійснений авіаудар (три вибухи), гранатометні обстріли (113 вибухів) та мінометні обстріли (10 вибухів).
Зафіксовані обстріли з мінометів (5 вибухів), обстріл FPV-дроном камікадзе (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та артобстріли (17 вибухів) на території Краснопільської громади.
У Великописарівській громаді був обстріл FPV-дроном камікадзе.
Сумщина: армійці рф обстріляли дев’ять громад у прикордонні06.02.24, 23:18 • 34069 переглядiв