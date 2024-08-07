На Сумщине тревога продолжается уже более 22 часов. Из-за обстрелов рф ночью и утром прогремел 91 взрыв

российские войска ночью и утром 7 августа осуществили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв. россияне ударяли КАБами и FPV-дронами, сбрасывали мины, обстреливали из минометов и ствольной артиллерии. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (11 взрывов).

Юнаковская община: зафиксированы авиаудары КАБ (16 взрывов).



Хотинская громада: враг нанес авиаудар КАБ (3 взрыва), обстрел из миномета (2 взрыва).



Белопольская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (11 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).



Эсманская община: 4 мины сбросил враг на территорию громады и нанес авиаудар КАБ (1 взрыв).



Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).



Новослободская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).



Шалыгинская громада: россияне били из минометов (2 взрыва).



Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийский (23 взрыва) и минометный (4 взрыва) обстрелы.



Стоит отметить, что в области воздушная тревога продолжается уже более 22 часов - с 11:10 6 августа.

6 августа военные рф 45 раз обстреляли Сумскую область. Было 132 взрыва. Попадания были в следующих общинах: Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская громады.