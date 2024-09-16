В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия

В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили ударный БпЛА типа "Шахед", после падения беспилотник не сдетонировал, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Вчера, во время очередной атаки Украины дронами, на Сумщине пограничники сбили вражеский ударный беспилотник типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Как указано, пограничники открыли огонь из всего имеющегося стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит. "Впоследствии, с наступлением светлого времени суток, по результатам поиска обнаружен БПЛА типа "Шахед", который не сдетонировал при падении", - отметили в ГПСУ.

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