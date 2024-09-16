На Сумщині прикордонники збили "шахед" зі стрілецької зброї
Київ • УНН
У Сумській області прикордонники збили ударний БпЛА типу "Шахед" зі стрілецької зброї. Безпілотник впав і не здетонував, його виявили після настання світлої пори доби.
У Сумській області прикордонники зі стрілецької зброї збили ударний БпЛА типу "Шахед", після падіння безпілотник не здетонував, повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.
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"Учора, під час чергової атаки України дронами, на Сумщині прикордонники збили ворожий ударний безпілотник типу "Шахед", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, охоронці кордону відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, у результаті чого БПЛА було збито. "Згодом, з настанням світлої пори доби, за результатами пошуку виявлено БПЛА типу "Шахед", який не здетонував під час падіння", - зазначили у ДПСУ.
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