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На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте
Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.
Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго
Украина сталкивается с постоянным дефицитом электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии по всей стране с 00:00 до 24:00 и экстренного импорта электроэнергии из соседних стран.
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали
В Киеве во время конфликта на станции метро «Вокзальная» пьяный 29-летний мужчина ударил складным ножом в живот 24-летнего пассажира. Мужчину задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд
Хмельницкий горрайонный суд разрешил освободить 50 осужденных из исправительной колонии для прохождения военной службы.
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россия утверждает, что в ночь на 24 мая сбила три ракеты ATACMS и два беспилотника над Крымом и белгородской областью.
Киевская кольцевая электричка меняет график движения: детали
Расписание Киевской кольцевой электрички будет изменено с 24 мая по 12 августа в связи со строительством тоннеля для нового Подольско-Воскресенского мостового перехода.
На графики почасовых отключений влияют погодные условия, объем и уровень потребления - Минэнерго
На графики почасовых отключений электроэнергии в Украине влияют погодные условия, объемы и уровень потребления, а также способность распределять электроэнергию из-за постоянного риска и обстрелов энергетической инфраструктуры, с отключениями на выходных в зависимости от погодных условий.
Украинцы доверяют ПУМБ - клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке
Украинцы доверяют ПУМБ - клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке.
Израиль возобновляет переговоры с ХАМАС по заложникам: к встрече в Европе присоединится ЦРУ и премьер Катара
Израиль, ЦРУ и Катар должны возобновить переговоры в Европе об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом.
В Киев приехала маршалок польского Сената
Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская прибыла в Киев с официальным визитом 24 мая с целью укрепления украинско-польских отношений.