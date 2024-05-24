На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте

В Шостке Сумской области вечером 23 мая две девушки 18-ти и 14-ти лет прыгнули с 9 этажа. Они погибли на месте. Мотивы их поступка сейчас устанавливаются. Об этом сообщает полиция Сумской области, передает УНН.

Подруги спрыгнули с многоэтажки, к сожалению, спасти их жизнь не удалось. На месте работают правоохранители - говорится в сообщении полиции.

Как предварительно установили полицейские, две местные жительницы 18-ти и 14-ти лет вместе прыгнули с 9 этажа. Мотивы их поступка сейчас устанавливаются.

В полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

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