На Сумщині дві дівчини стрибнули з 9 поверху: загинули на місці
Київ • УНН
Дві дівчини у віці 18 і 14 років вистрибнули з 9-го поверху багатоповерхівки в Шостці, Сумська область, і загинули на місці. Їхні мотиви вчинку наразі з'ясовує поліція.
У Шостці Сумської області ввечері 23 травня дві дівчини 18-ти та 14-ти років стрибнули з 9 поверху. Вони загинули на місці. Мотиви їх вчинку наразі встановлюються. Про це повідомляє поліція Cумської області, передає УНН.
Подруги зістрибнули з багатоповерхівки, на жаль, врятувати їх життя не вдалося. На місці працюють правоохоронці
Як попередньо встановили поліцейські, дві місцеві мешканки 18-ти та 14-ти років разом стрибнули з 9 поверху. Мотиви їх вчинку наразі встановлюються.
У поліції вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Подвійна смерть: у Києві дівчина вистрибнула з 14 поверху й упала на чоловіка, обоє загинули01.05.24, 23:31 • 58826 переглядiв