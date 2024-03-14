На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян

5 человек получили ранения на Сумщине из-за вражеских обстрелов, сообщили в Сумской ОГА. В течение дня было 77 обстрелов в области, зафиксировано 450 взрывов. Попадания получили Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады, передает УНН.

Детали

Белопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (20 взрывов), из танка (10 взрывов), артиллерии (39 взрывов), РСЗО (18 взрывов). В результате обстрела из РСЗО получил ранения 1 человек.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).

Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (12 взрывов) и БМП.

Николаевская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов).

Эсманьская община: был удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв), обстрелы из миномета (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

Великописаревская громада: осуществлены авиаудары КАБ (29 взрывов), обстрелы с вертолета НАР (149 взрывов), РСЗО (55 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (13 взрывов), удар дроном-камикадзе типа "Ланцет" (1 взрыв).

Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел из миномета (19 взрывов). В результате обстрела получили ранения 4 жителя громады. Также был обстрел дроном-камикадзе.

Шалыгинская громада: осуществлен обстрел из артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА Ф-1 (5 взрывов).

Миропольская община: был удар дроном-камикадзе (1 взрыв).

Юнаковская громада: осуществлен обстрел из танка (4 взрыва) и обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).

За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА