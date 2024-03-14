За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА

российские военные существенно увеличили количество обстрелов населенных пунктов Сумской области. Только за последние два дня в области прозвучало более 800 взрывов. Об этом в четверг заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

За два последних дня было более 800 взрывов с применением различных видов оружия. В первую очередь увеличилось в десятки раз количество применения (врагом - ред.) управляемых авиационных бомб, в том числе и кассетных - заявил Артюх.

Председатель ОВА отметил, что такое количество взрывов раздавалось в области раньше за полгода, а сейчас "практически за два дня".

Он также отметил, что враг с помощью авиации дистанционно заминировал уже ряд населенных пунктов, ведутся работы по разминированию.

"К сожалению, мы несем потери. За последние только эти два дня более 15 человек были ранены, трое погибших", - указал Артюх.

Дополнение

14 марта российские военные нанесли удары по радиотехническим объектам Сумской области. Вследствие повреждений часть территории Сумщины не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Были перебои с мобильной связью.