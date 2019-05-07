В Сумской области убили мужчину и его сестру

Труп мужчины, пенсионера, 1955 года, обнаружено рядом с его домом, где он жил. Там же обнаружены и труп его сестры (1949 года рождения). В обоих усопших на теле колото-резаные раны, а также ушибы головы.



Предварительно из дома ничего не украдено.



Начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).



Как сообщал УНН, во Львовской области задержали подозреваемого, который кухонным ножом убил односельчанина.



Напомним, в Киеве спецназовцы задержали молодого человека за нападение с ножом на местного жителя, который продавал часы.